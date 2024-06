"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: "Freuen uns drauf!" Neuer Lebensabschnitt für das Paar

Auf Instagram spricht der 33-Jährige jetzt plötzlich von einem neuen Lebensabschnitt. Hat das Paar sich etwa endlich den lang ersehnten Kinderwunsch erfüllen können?

Bereits seit vielen Jahren versuchen Ingo und seine Annika ein Baby zu bekommen. Auf natürlichen Wege sollten die beiden hiermit jedoch keinen Erfolg haben und bekamen im letzten Sommer so eine Überweisung für die Kinderwunschklinik. "Da werden wir uns richtig schön informieren", freute der Reality-TV-Star sich in seiner Instagram-Story. "Und dann werden wir mal sehen, was nächstes Jahr — oder dieses Jahr noch — passiert."

Wie der 33-Jährige in seiner Story jedoch enthüllt, handelt es sich bei dem neuen Lebensabschnitt nicht um ein Kind, sondern um einen neuen Job für seine Annika. Ingo erklärt, dass sie aktuell Probearbeiten hätte und er hofft, dass sie den Job bekommt. Im letzten Jahr machte die 33-Jährige nach einer längeren Social-Media-Pause publik, dass sie unter einer wiederkehrenden Depression leidet und sich deshalb in psychotherapeutische Behandlung begeben musste. Ingo hätte sie auf diesen schweren Weg stets begleitet und sie, gemeinsam mit den Ärzten, aus der Dunkelheit herausgeholt. Jetzt wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren, würde einen großen Schritt für Annika bedeuten und Ingo sehr stolz machen. "[Wir] freuen uns drauf!", enthüllt der ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat.