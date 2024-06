"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Hurra! Der Babyname steht fest!

Obwohl Annika noch nicht schwanger ist, hat das Paar sich natürlich schon ein paar Gedanken über die Zukunft gemacht. Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, wie Ingo und seine Liebste ihre Kinder nennen würden. "Wenn es ein Mädchen ist, dann ganz klar Annabelle. Sollte es ein Junge werden, dann wird der Kleine auf jeden Fall Chris heißen", erzählt der 33-Jährige. Wie er auf die Namen gekommen ist? Der Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Star steht total auf Horrorfilme! Er verrät: "Ich habe mich von dem Film Annabelle inspirieren lassen. Ich finde, das ist so ein schöner Name. (...) Sollten wir wirklich eine Tochter kriegen, wird sie zu 99 % Annabelle heißen." Den Namen Chris habe er sich aus dem Playstation-Spiel "Resident Evil 1" herausgepickt - ein Held seiner Kindheit!

Übrigens: Für die beiden spielt es keine Rolle, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. "Tatsächlich ist uns das Geschlecht egal", hat Annika schon vor einiger Zeit verraten. Man kann nur hoffen, dass sich der Traum der beiden bald erfüllt ...