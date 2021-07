Sebastian Pannek: Schockierendes Update nach dem Flex-Unfall

Der ehemalige Rosenkavalier berichtet jetzt noch mehr Details über den Horror-Unfall. "Ein paar medizinische Details, weil so viele fragen: Verletzt wurde die Oberschenkelinnenseite. Die Schnittlänge betrug 15 Zentimeter - ein Zentimeter an der Arterie vorbei", so Sebastian. Außerdem veröffentlicht er auf Instagram ein paar Fotos der genähten Wunde. "Die Bilder sollen zur Abschreckung dienen und zur Vorsicht mahnen." Sebastian selbst hatte gerade nochmal im Glück im Unglück. Seine Ehefrau Angelina reagierte blitzschnell und zog den Stecker. "Danke, dass du auf mich aufgepasst hast mein Schutzengel", bedankt er sich via Instagram. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Flex die Arterie erwischt hätte...