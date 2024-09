Sebastian Pufpaff: Geheimdreh! "'TV total' bekommt ein Geschwisterchen"

Nachdem Stefan Raab (57) vor einigen Jahren in seine vermeintliche "TV-Rente" ging und damit auch die Moderation seiner Kultshow "TV total" abgab, wird der Entertainer nun zurück ins Fernsehen kehren: Sein großes Comeback wird bei einem Boxkampf mit Regina Halmich (47) gefeiert, doch anschließend soll es für den 57-Jährigen weitergehen: Raab plant eine neue Sendung! Allerdings nicht auf seinem Heimatsender ProSieben, sondern auf RTL.

Die geplante Show soll erstmals direkt nach dem Boxkampf, am Mittwoch um 20.15 Uhr im TV laufen - genau zu der Zeit, in der auch "TV total" auf ProSieben läuft. Ob das ein Zufall ist? Das will Sebastian Pufpaff, der "TV total" seit 2021 moderiert, offenbar so nicht hinnehmen und plant ebenfalls eine neue Show!