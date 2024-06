Sebastian & Angelina Pannek: Sie verraten das Geschlecht ihres Babys!

Nachdem Angelina und Sebastian ihre dritte Schwangerschaft mit einem süßen Foto auf Instagram verkündeten, verraten sie das Geschlecht ihres Babys nun auf selbem Wege: Zu einem Foto ihrer Gender-Reveal-Party, auf dem im Hintergrund alles voller hellblauer Ballons ist, schreibt das Paar: "Our little Babyboy. We can‘t wait to meet you our little love." (zu Dt. "Unser kleiner Babyjunge. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, unsere kleine Liebe."). Außerdem trägt Angelina ein hellblaues Kleid, Sebastian ein Hemd in der gleichen Farbe.