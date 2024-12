Sehr stille Nacht: Verstoßener Prinz Andrew allein zu Haus – an Weihnachten!

Dabei ist es kein kleiner Familienkreis, der sich in Sandringham trifft. Erst letzte Woche verriet Prinz William (42), dass insgesamt 45 Familienmitglieder dort zusammenkommen werden. Und das ganz traditionell: Heiligabend gab es die Geschenke, am 1. Weihnachtstag gingen die Royals zum Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene. Dort zeigte sich die Familie auch den wartenden Fans. Mit dabei waren natürlich Prinz William, seine Frau Kate (42) und ihre drei Kinder. Sogar Andrews Tochter, Prinzessin Beatrice (36), kam mit ihrem Mann Edoardo (41) nach Sandringham.