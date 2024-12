Weihnachts-Traditionen: So feiern die Royals in England, Spanien und den Niederlanden

Königin Máxima und ihrer Familie sind Weihnachten den anderen Royals um Wochen voraus! Denn in Holland heißen die Familien Sinterklaas willkommen – eine legendäre Figur, die auf dem Heiligen Nikolaus basiert. Und das heißt: Geschenke werden in den Niederlanden in der Regel am 5. Dezember, am Abend des Heiligen Nikolaus, überreicht.