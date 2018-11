Selena Gomez: Neue Details zum Zusammenbruch! Ein Insider packt aus

Reddit this

macht gerade eine schwere Zeit durch. Die 26-Jährige leidet unter der Autoimmunerkrankung Lupus. Vor einigen Wochen erlitt sie einen schlimmen Nervenzusammenbruch wegen ihrer schlechten Blutwerte. "Sie hat ein paar harte Wochen hinter sich und die Panikattacke hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht", erzählte ein Insider. Seitdem ist die Sängerin in psychischer Behandlung.

So ging es Selena kurz vor dem Kollaps

Ihr Tätowierer Keith McCurdy, auch bekannt als Tattoo-Artist Bang Bang, sprach jetzt über das letzte Treffen mit Selena. "Sie wollte mit ein paar Freunden zu mir kommen und sich ein neues Tattoo stechen lassen. Sie schien in guter Verfassung", berichtete er dem Online-Portal "Page Six". Wie schlecht es ihr wirklich ging, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. "Wir haben eine reine Arbeitsbeziehung, also respektiere ich die Grenzen."

Selena Gomez: Überraschender Trost nach ihrem Zusammenbruch

Selena befindet sich auf dem Weg der Besserung

Vor einigen Tagen meldete sich bereits ein Bekannter der Chartstürmerin zu Wort. "Selena erholt sich langsam von diesem furchtbaren Albtraum", verriet er "Hollywoodlife". Doch über die schreckliche Situation hinweg ist sie noch lange nicht. "Der Vorfall hat sie wirklich erschreckt und sie hat viel geweint. Es ist schwer für sie, wenn sich ihr Körper nicht gut fühlt. Sie hat wirklich Angst." In der Klinik nimmt sie derzeit an einem Wellness-Programm teil und macht eine Verhaltenstherapie. "Sie bekommt die beste Pflege, hat die besten Ärzte der Welt und ist umgeben von Familie und Freunden, die sie lieben. Sie hofft, dass sie durch die viele Unterstützung schnell wieder gesund wird."