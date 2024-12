Selena Gomez: Verlobt! Sie zeigt stolz ihren Diamantring

Offenbar hatte Benny schon länger darüber nachgedacht, seiner Selena einen Antrag zu machen. So verriet er bereits während eines Auftritts in der "Howard Stern Show" im Mai, dass er sich eine Ehe mit seiner Liebsten gut vorstellen könnte: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: 'Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte, als in dieser."

Jetzt, kurz vor Weihnachten, hat er tatsächlich kurzen Prozess gemacht und Selena gefragt, ob sie seine Frau werden will. Wie schön!