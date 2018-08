Selena Gomez: Zauberhafter Neuanfang nach der Liebespleite!

hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Die Blitz-Verlobung ihrer großen Liebe mit Model Hailey Baldwin ging an der sonst so fröhlichen Sängerin nicht spurlos vorbei. Schlagartig ist Selena klargeworden: Das mit ihr und Justin ist endgültig vorbei! Klar, getrennt sind die beiden schon etwas länger, doch sie hatte immer noch an ein Liebescomeback geglaubt. Jetzt scheint sie die Krise endlich überwunden zu haben...

Neuanfang nach der Trennung

"Selena geht neue Wege, um über Justin hinwegzukommen", erzählte ein Insider dem amerikanischen Portal " Life". "Sie will endlich ihre Altlasten loswerden und kümmert sich momentan vor allem um sich selbst."

Besonders die Arbeit am neuen Album gibt der 26-Jährigen Kraft. "Sie fokussiert sich gerade sehr auf die Musik und investiert viel Zeit in das neue Album. Das hilft ihr dabei, sich von Justin abzulenken." Am Wochenende drehte Selena ein Musikvideo mit Rapperin Cardi B. "Das hat ihr unglaublich viel Spaß gemacht. Cardi hat sie mental gestärkt."

Selena will sich wieder verlieben

Auch wenn der Neuanfang nicht immer leicht ist, sieht Selena der Zukunft positiv entgegen. Angeblich könnte sie sich sogar wieder eine neue Beziehung vorstellen. „Selena glaubt, sie ist auf dem richtigen Weg und bereit, sich auf die nächste Liebe ihres Lebens einzulassen“, so die Quelle weiter.

Hat sie ihren Mr. Right etwa schon gefunden? Immer wieder gab es Gerüchte, dass es zwischen ihr und "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star David Henrie gefunkt hat. Gemeinsam verbrachten sie ein paar Tage in Italien - obwohl David seit 2017 mit der acht Jahre älteren Maria Cahill verheiratet ist. Wenn Selena da mal nicht in die nächste Dreieckbeziehung reingerät...