SelfieSandra würde nicht noch einmal bei "Let's Dance" teilnehmen: "So ein psychischer Druck"

In ihrem Podcast "Dick & Doof" gemeinsam mit dem Youtuber Laserluca (29) spricht Sandra jetzt jedoch ganz offen über dieses Thema. "Ich hab jetzt mal den direkten Vergleich '7 vs. Wild' und 'Let's Dance'. Und ich schwöre dir, schickt mich gerne nochmal nach Neuseeland bei - 10 Grad. Mit Herz", so die 25-Jährige. Eine Aussage, mit der sie ihr Gegenüber sichtlich schockiert.

"Wenn du dich entscheiden müsstet zwischen, wenn 'Let's Dance' vorbei ist, noch mal in einem Jahr 'Let's Dance' oder '7 vs, Wild'. Würdest du '7 vs, Wild' wählen?", fragt Luca sie völlig entgeistert. Doch Sandra bleibt bei ihrer Antwort. Die Influencerin erklärt, dass das Format einfach "viel einfacher" als "Let's Dance" gewesen wäre. Der Youtuber kann seiner besten Freundin einfach nicht glauben und fragt nochmal: "Ich hab beides nicht gemacht, aber bist du krank?"