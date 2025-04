"Sommerhaus der Normalos": Alle Fake? Klartext über Vanessa und ihren Ex Richard

Besonders im Visier der Fans steht Vanessa Brahimi, die bereits während der Staffel mit ihren klaren Reality-TV-Träumen auffällt. Immer wieder betont sie, wie gerne sie berühmt werden möchte und auf Sendezeit hofft. Kein Wunder also, dass einige nun vermuten: War Richard nur Mittel zum Zweck? Vanessa reagiert nun gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und schiebt den Vorwürfen im Podcast einen Riegel vor: "Wenn ich mir jemanden extra an meine Seite stellen würde für so ein Format, dann wär’s bestimmt kein Richard, der eher so ruhiger ist und nicht polarisiert."

Vanessa gibt aber auch weitere Beweise vor, die zeigen, dass der Vorwurf keinen Sinn ergibt. Schließlich sei der Weg in die Reality-Welt für Singles deutlich leichter. "Als Paar war es ja eher schwer, fame zu werden, in ein Format zu kommen." Tatsächlich landen Solo-Kandidaten schneller in Dating-Shows, während der Reality-Markt für unbekannte Paare eher schwierig ist.

Ein weiterer Hinweis auf echte Gefühle? Die Beziehung dauerte sechs Jahre – zu lang, um nur eine Rolle zu spielen. Die beiden lernen sich mit Anfang 20 kennen und sind miteinander erwachsen geworden.