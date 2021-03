Senna Gammour: "Let's Dance"-Schock! Sie bricht ab

Kurz nach der ersten Live-Show wurde das "Let's Dance"-Spezial von "Exclusiv" mit Frauke Ludowig gezeigt. Darin plauderte die ehemalige Monrose-Sängerin über ihre Teilnahme. Als die Interviewerin von ihr wissen will, wie gut sie vorbereitet ist, stürmt Senna plötzlich aus dem Raum und schimpft: "Ne, auf die Frage will ich nicht antworten. Da habe ich gar keinen Bock drauf." Huch, so kennen wir sie ja gar nicht!