Senna Gammour: Strafanzeige!

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Die 39-Jährige wurde nach ihrem Urlaub in Dubai ziemlich schroff am Flughafen in Deutschland empfangen. Kaum war sie gelandet, gab es auch schon richtig Ärger! Der Grund: Sie hatte sich eine Luxushandtasche gekauft und vergessen, diese bei der Einreise nach Deutschland beim Zoll anzumelden!

Tränen-Drama am Flughafen

„Ich bin beim Zoll auseinandergenommen worden. Bin gerade bei der Wache und fix und fertig", schreibt sie in Tränen aufgelöst. Die bittere Konsequenz: Senna hat eine Strafanzeige bekommen und durfte die Wache erst verlassen, nachdem sie die Steuern beglichen hatte.

Nun will sie andere davor warnen, den gleichen Fehler zu begehen. „Wenn du im Ausland was kaufen solltest, halte es unter 430 Euro oder sei dir bewusst, dass du noch mal in Deutschland zahlst."

