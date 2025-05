Sensation für Rosenstolz-Fans: Das Vermächtnis von AnNa R. wird veröffentlicht

Doch damit nicht genug: Als Hommage an die Ausnahmekünstlerin wird es ein großes Gedenkkonzert geben. Am 12. Oktober 2025 findet unter dem Titel "Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R." ein einmaliges Event in der Berliner Columbiahalle statt. Zahlreiche Weggefährten aus der Musikszene wollen an diesem Abend auf der Bühne stehen, um AnNa R. zu ehren.