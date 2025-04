Serkan Yavuz: Statement hinter Paywall - Die Reaktionen sind eindeutig!

Nachdem Serkan zunächst mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, veröffentlichte er schließlich einen Link in seiner Instagram-Story. Auf einer Website, mit dem Namen "serkan-die-wahrheit.de" sollten die Fans zu seinem Statement kommen. Doch auch hier war die Technik nicht auf Serkans Seite: "Es ist gerade so ein Ansturm drauf, sobald sich das so ein bisschen beruhigt, geht der Link auch, aber der Server ist gerade überlastet, deswegen lädt das langsam. Völlig irre. Aber ihr könnt es dann immer wieder probieren, dann seht ihr es heute", erklärte der 32-Jährige.

Wer die Serverüberlastung abgewartet hat, wird allerdings erst dann (!) mit dem Preis von einem Euro konfrontiert. Ein schlechter Scherz, oder? Auch in diversen Kommentaren auf Instagram ist zu lesen, dass sich Serkan damit alle letzten Sympathien verspielt hat ...