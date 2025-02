Serkan Yavuz & Samira: Trennung! Ihre Ehe ist gescheitert

Serkan Yavuz (32) und Samira Klampfl (31) lernten sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennen – und es funkte sofort. Vor eineinhalb Jahren gaben sich die Reality-Stars schließlich das Jawort. Kurz darauf wurden ihre beiden gemeinsamen Töchter, Nova Skye Sya (*2022) und Vaela Yael Roya (*2023), geboren.

In den sozialen Medien führten sie eine echte Bilderbuch-Ehe, überlebten den Sommerhaus-Fluch. Erst vor einer Woche teilte Serkan Yavuz ein Video, in dem er von seiner glücklichen Ehe mit Samira sprach. Auch die 31-Jährige postete vor wenigen Tagen noch ein humorvolles Reaction-Video, in dem sie Serkan als Rabe verkleidet erschreckte. Doch nun ist alles aus - das Paar hat sich getrennt.