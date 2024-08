Sharon Battiste & Jan Hoffmann: Liebes-Comeback! Sie machen es offiziell

In ihrer Story verrät Sharon, dass sie eine ganz besondere Reise antreten wird. "Und ich habe ein 'Plus 1' im Gepäck", schreibt sie dazu. Ihre Nachricht versieht sie mit einem roten Herzen. Kurz darauf richtet sie die Kamera auch schon auf Jan und ruft "Schatz"! Der steht lächelnd am Grill und scheint sich sehr darüber zu freuen, wieder mit Sharon vereint zu sein.

"Willkommen zurück", schreibt Sharon in der nächsten Story. Kein Wunder also, dass sie zahlreiche Nachrichten von ihren neugierigen Fans bekommen hat! "Unser Postfach platzt", gibt sie grinsend zu. "Wir gehen da die Tage noch mal näher drauf ein." Auf eine Erklärung müssen ihre Anhänger also noch ein bisschen warten. Bis dahin können sie nur darüber spekulieren, wie Jan und Sharon wieder zueinandergefunden haben ...