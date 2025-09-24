Shirin David verletzt: Was das für „The Voice“ bedeutet
Shirin David hat gesundheitliche Probleme. Fällt sie nun in der Jury von „The Voice of Germany” aus?
Shirin David sitzt seit 2023 in der Jury von „The Voice of Germany”.
© IMAGO / Future Image
Shirin David (30) sitzt seit 2023 in der Jury von „The Voice of Germany”. Doch jetzt könnte ihre Teilnahme in Gefahr sein! Wie die Musikerin auf Instagram teilte, habe sie sich offenbar beim Krafttraining verletzt: „Hab’s geschafft, mir meinen kompletten unteren Rücken beim Krafttraining zu zerren”, schreibt Shirin in ihrer Instagram-Story. Wird sie so überhaupt auf dem Jurystuhl Platz nehmen können?
Shirin David hat sich den unteren Rücken gezerrt
Neben einer Muskelentzündung berichtet Shirin außerdem von heftigen Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen. „Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen”, schreibt sie.
Die Verletzung soll durch unzureichendes Aufwärmen beim Training passiert sein. „Ich hatte nur 40 Minuten Zeit und mich nicht richtig warm gemacht”, so Shirin und appelliert an ihre Follower:innen, wie wichtig Dehn- und Aufwärmübungen beim Krafttraining sind.
Ist „The Voice of Germany” gefährdet?
Eine Kortisonspritze verschaffte bereits Abhilfe und linderte Shirins Schmerzen, inzwischen geht es der Sängerin wieder besser. Da die meisten Folgen der neuen Staffel von „The Voice of Germany” bereits aufgezeichnet wurden, ist der Start nicht gefährdet und Shirin David ist wie gewohnt als Coach zu sehen. Bis zu den Liveshows sollte die 30-Jährige dann auch wieder topfit sein!