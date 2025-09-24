Shirin David verletzt: Was das für „The Voice“ bedeutet

Eine Kortisonspritze verschaffte bereits Abhilfe und linderte Shirins Schmerzen, inzwischen geht es der Sängerin wieder besser. Da die meisten Folgen der neuen Staffel von „The Voice of Germany” bereits aufgezeichnet wurden, ist der Start nicht gefährdet und Shirin David ist wie gewohnt als Coach zu sehen. Bis zu den Liveshows sollte die 30-Jährige dann auch wieder topfit sein!