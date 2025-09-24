Fällt sie aus?

Shirin David verletzt: Was das für „The Voice“ bedeutet

Shirin David hat gesundheitliche Probleme. Fällt sie nun in der Jury von „The Voice of Germany” aus?

Shirin David im Halbfinale der 13. Staffel der Castingshow The Voice of Germany 2023 im Studio H Berlin Adlershof.

Shirin David sitzt seit 2023 in der Jury von „The Voice of Germany”.

© IMAGO / Future Image

VonInTouch Redaktion

Shirin David (30) sitzt seit 2023 in der Jury von „The Voice of Germany”. Doch jetzt könnte ihre Teilnahme in Gefahr sein! Wie die Musikerin auf Instagram teilte, habe sie sich offenbar beim Krafttraining verletzt: „Hab’s geschafft, mir meinen kompletten unteren Rücken beim Krafttraining zu zerren”, schreibt Shirin in ihrer Instagram-Story. Wird sie so überhaupt auf dem Jurystuhl Platz nehmen können?

Shirin David hat sich den unteren Rücken gezerrt

Neben einer Muskelentzündung berichtet Shirin außerdem von heftigen Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen. „Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen”, schreibt sie.

Shirin David vor ihrem Auftritt am Brandenburger Tor in Berlin
Shirin David
Nach Silvestershow! Böse Überraschung im neuen Jahr

Die Verletzung soll durch unzureichendes Aufwärmen beim Training passiert sein. „Ich hatte nur 40 Minuten Zeit und mich nicht richtig warm gemacht”, so Shirin und appelliert an ihre Follower:innen, wie wichtig Dehn- und Aufwärmübungen beim Krafttraining sind.

Ist „The Voice of Germany” gefährdet?

Eine Kortisonspritze verschaffte bereits Abhilfe und linderte Shirins Schmerzen, inzwischen geht es der Sängerin wieder besser. Da die meisten Folgen der neuen Staffel von „The Voice of Germany” bereits aufgezeichnet wurden, ist der Start nicht gefährdet und Shirin David ist wie gewohnt als Coach zu sehen. Bis zu den Liveshows sollte die 30-Jährige dann auch wieder topfit sein!

StarsDeutsche StarsShirin DavidThe Voice of Germany
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group