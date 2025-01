Shirin David: Nach Silvestershow! Böse Überraschung im neuen Jahr

Für ihre Fans war es das perfekte Neujahrs-Geschenk. Doch in den sozialen Netzwerken sah es anders aus – dort hagelte es Kritik. „Shirin David als finaler Act vorm Jahreswechsel. Passt. Getuntes Mittelmaß, künstlich und austauschbar. Aber sich für die Größten halten. Deutschland in a nutshell“, schrieb ein User. Dieser Kritik schloss sich ein anderer User an: „Shirin David als Hauptact am Brandenburger Tor kurz vor Mitternacht ist ein Armutszeugnis.“