Sido: Liebes-Comeback! Endlich steht er zu seinen Gefühlen

In dem neuen Liebes-Track "Mit dir" spricht Sido offenbar zu seiner Verflossenen und gesteht ihr mit liebevollen Worten seine Gefühle, singt: "Ich würd alles teil’n mit dir. Bin so gern allein mit dir. Baby, ich wein mit dir. Also bleib bei mir". Dazu schreibt er vielsagend: "Dieses Lied liegt nun schon seit Monaten in meiner Schublade. Ich hab mich bisher nicht getraut, es freizugeben. Viel Spaß mit dem Querschnitt meiner Seele."

Das klingt doch sehr danach, als würde ihm die Mutter seiner beiden Söhne fehlen und er sich die Familie zurückwünschen. Immerhin acht Jahre lang waren die beiden ein Paar, Charlotte sagte nach der Trennung, sie habe sich nicht mehr als klassisches Ehepaar gesehen. Nun, da Sido um seine Frau zu kämpfen scheint, könnte sich das ja wieder ändern...