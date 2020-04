Charlotte Würdig und Sido: Liebes-Hammer! Das ist noch nicht das Ende

Nach acht Jahren Ehe gab vor wenigen Wochen via die Trennung von Sido bekannt. Die Gründe? Unklar! Es scheint aber, als seien diese nicht ganz so unüberbrückbare Differenzen wie bei anderen Paaren. Es gibt sogar Hinweise auf ein Liebes-Comeback…

Es war die ganz große Liebe: 2012 heirateten Charlotte und , bekamen zwei Söhne. Von einer Beziehungs-Krise ließen sich die beiden nie etwas anmerken, ganz im Gegenteil! Charlotte stand auch bei allen Skandalen immer hinter ihrem Mann. Doch in ihrem Instagram-Trennungs-Statement ließ sie dann doch erahnen, dass nicht immer alles glattlief: „Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen“, erklärte sie.

Liebes-Comeback bei Charlotte Würdig und Sido?

Aber jetzt, einige Wochen später, könnte sich das Blatt gewendet haben: Die Moderatorin folgt dem Instagram-Profil einer gewissen Ira Wolff. Diese nennt sich Geistheilerin – und bietet auf ihrer Homepage an, getrennte Paare in „Partner-Rückführungen“ wieder zusammenzubringen. „Hat Ihr Partner Sie verlassen und Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als ihn wieder an Ihrer Seite zu haben? Wo einmal Liebe war, kann immer wieder etwas entstehen“, verspricht Wolff. Gut möglich also, dass Charlotte diese Dienste bald in Anspruch nehmen könnte…