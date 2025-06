Gerade an schlechten Tagen empfinde sie das als überfordernd, erklärt sie sinngemäß. Die Erwartung, privat genauso hilfsbereit und verständnisvoll zu sein wie Katja Baumann, setze sie zunehmend unter Druck. Anders als Baumann sei sie eben nicht immer gut drauf. "Und die Menschen übertragen das natürlich auf dich privat. Und manchmal geht's mir dann so, dass mich diese Rolle, die ich bei den Menschen spiele und was ja auch die Resonanz ist, ob jetzt bei Instagram oder so, dass die mich teilweise überfordert."