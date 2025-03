Simone Thomalla: Alles über ihre Rollen, Tochter, Beauty-OPs & "Let's Dance"

Nachdem sie sich, wie Mama, in der Schauspielerei versuchte, ist Sophia Thomalla heute lieber im Reality-TV unterwegs und moderiert Sendungen, wie "Are You The One" (seit 2021), "Date or Drop" (seit 2021) oder auch Quizshows, wie "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" (2024) oder "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (2024).

Doch seit ihrer Geburt bereitet Simone Thomalla bei ihrer Tochter eines Sorgen: Eine hartnäckige Krankheit! "Ich leide seit meiner Geburt an einer venösen Malformation, übersetzt eine Gefäßmissbildung", gestand Sophia Thomalla bereits öffentlich auf Instagram – einem seltenen Gendefekt, bei dem "sich die Ärzte bis heute nicht so richtig erklären können, woher der kommt." Trotz zahlreicher Operationen könne die Tochter von Simone Thomalla gut mit der Krankheit leben. "Das soll kein Gejammer werden, mir geht es hervorragend", versicherte sie in ihrem Statement auf Instagram abschließend.