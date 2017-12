Sila Sahin: Endlich schwanger?

Werden Sila Sahin und Samuel Radlinger zum ersten Mal Eltern? Ein Foto sorgt jetzt für Wirbel...

Sila Sahin: Babybauch?

Sila Sahin und Samuel Radlinger verbringen gerade einen entspannten Urlaub in Dubai. Natürlich dürfen die Fans sie in den sozialen Netzwerken begleiten. Und schon beim Flug, sorgt Sila Sahin für Furore. Denn auf dem Foto im Flugzeug, könnte sich doch tatsächlich ein Babybauch verstecken. Die GZSZ-Beauty sitzt happy neben ihrem Schatz und legt ihre Hände verdächtig auf ihre Körpermitte. Eine typische, unbewusste Geste von Schwangeren. Ist also Nachwuchs bei Sila Sahin und Samuel unterwegs?

Sila Sahin: Bestätigt sie hier ihre Schwangerschaft?

Sila Sahin: Baby-News zu Weihnachten?

Das sich Sila Sahin und Samuel Radlinger ein Baby wünschen, ist kein Geheimnis. Erst im letzten Jahr schwärmte die Schauspielerin, dass ein Baby wohl das schönste Weihnachtsgeschenk wäre. Damals hat es leider nicht geklappt. Aber wer weiß, vielleicht bekommt sie ja in diesem Jahr, diesen ganz besonderen Wunsch erfüllt...