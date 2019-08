Sila Sahin: Erstes Foto mit beiden Kindern aufgetaucht!

Reddit this

schwebt im Mami Glück! Erst im vergangen Monat brachte die Beauty Baby Nummer zwei zur Welt. Für ihre Community ein wahrer Jubel-Grund. Doch nun die nächste Überraschung!

Isabell Horn: Erschütternde Nachrichten nach der Geburt!

Sila Sahin teilt Kinderfoto

Via " " startet Sila nun die Kinder-Offensive und postet ein Foto, welches sie mit ihren zwei Goldschätzen zeigt. Sila posiert dabei gekonnt lässig vor einer Graffiti-Wand und auch ihr Outfit hat Sila perfekt für die urbane Aufnahme abgestimmt. Unterstützung bekommt Sila von ihrem Papa, der ebenfalls durch absolute Coolness besticht. Silas Sprösslinge stehen dabei in ihren Kinderwägen vor ihrer hippen Mami. Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Silas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Bild der deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Das Bild ist der Hammer...beim ersten hin schauen dachte ich dein Papa ist ein Rapper" sowie "Geiles Bild!! Ich hab dich schon als Schauspielerin wahnsinnig gern gesehen, aber jetzt als Mama noch viel lieber. Unsere Kinder sind 2 Jahre auseinander und ich sehe viel von uns in euch!." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, mit welchem süßen Schnappschuss uns Sila als nächstes überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!

