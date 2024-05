Sila Sahin nach ihrem TV-Comeback: Schreck-Moment am Set von "Alles was zählt"!

Sila Sahin ist zurück! Doch der erste Drehtag bei "Alles was zählt" verlief anders als gedacht. Gegenüber "BILD" hat die Schauspielerin verraten: "Am ersten Drehtag musste ich mich nämlich am Set übergeben." Einen Auftakt, den sich die 38-Jährige sicher anders vorgestellt hat. Doch was war geschehen? Sila Sahin verrät: "Ich hatte so früh morgens nichts gegessen und musste dann während einer Szene eine Joghurt-Bowl essen. In der Szene war meine Rolle Miray mit ihrer Cousine in einem Lokal frühstücken." Doch war das bereits der Grund allein für den Würgereiz? Nein! "Die Szene wurde mehrfach wiederholt und ich musste mir immer ganz viel von dem Joghurt reinlöffeln. Er war nur leider nicht gesüßt und hat auch nicht wirklich geschmeckt." Und deshalb kam es dann zum Fiasko, wie die ehemalige GZSZ-Darstellerin ausplaudert: "Plötzlich wurde mir so schlecht davon, dass ich einen schlimmen Würgereiz bekam. Es blieb mir nichts anderes übrig, als während der Szene neben den Tisch zu spucken."

Doch was für den einen oder anderen sicher ein absoluter Albtraum wäre, nimmt Sila Sahin gelassen: "Ich habe danach lachend meinen Kollegen zugerufen: 'Entschuldigung! Mir ist alles auf einmal hochgekommen!' Dann habe ich einen schlimmen Lachkrampf bekommen und meine Kollegen auch."

Bei einigen Kollegen wurde jedoch direkt der Verdacht geäußert, dass die Schauspielerin ihr drittes Kind erwarten könnte und deshalb spucken musste. "Da kann ich aber Entwarnung geben", sagt Sila Sahin ganz offen.