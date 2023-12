Sila Sahin: Trauriger Abschied! "Vielleicht sehen wir uns bald wieder."

Als kleinen Trost hat sich RTL aber einen tollen Überraschungsgast in die Serie eingeladen. Foodbloggerin und "Let's Dance"–Star Sally Özcan wird am 29.12. in der Silvester-Folge von "Alles was zählt" zu sehen sein, wie die Macher der Serie bekanntgaben. Im neu renovierten Lokal "Lieblingspunkt" von Kim und Ben Steinkamp kocht sie zum Jahreswechsel auf der Einweihungs-Silvesterparty und spielt sich selbst. Wir sind gespannt!

"Alles was zählt" läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Die letzte Folge mit Sila ist am 12.01. zu sehen.