Sila Sahin: Trauriges Baby-Update!

Sila Sahin findet es manchmal anstrengend

Wie Sila nun berichtet, ist ihr Alltag mit Baby teilweise anstrengender, als viele vielleicht vermuten. So berichtet sie bei "Prominent": "Es kostet so viel Kraft. Also wenn der dann echt alle zwei Stunden an einem saugt, dann braucht man schon viel Energie. Und es wäre total egoistisch, jetzt zu hungern. Also natürlich möchte ich irgendwann wieder in meine alten Klamotten passen, aber ich lasse mir da Zeit und mache mir da überhaupt keinen Druck." Ehrliche Worte, die zeigen: Auch eine Power-Mami wie Sila kommt an ihre Grenzen. Ein Glück, dass Sila trotzdem ihre Körper-Balance nicht aus den Augen verliert...

Sila geht es gelassen an

Während sich andere Promi-Ladys schon während der Schwangerschaft enorme Gedanken um ihre Figur machen, tritt Sila der ganzen Sache entspannt gegenüber. So fügt sie hinzu: "Ich finde das total blöd, wenn man sich nach einer Schwangerschaft so einen Druck macht und sofort wieder in diese super krasse Bikinifigur sich hungert. Vor allem, weil ich möchte ja die erste Zeit für mein Baby da sein."