Sila Sahin zeigt sich komplett nackt!

Was für ein sexy Comeback! Sila Sahin feierte in dieser Woche die Premiere ihrer neuen Web-Serie "Offscreen" (auf funk.net). Hier stehen ihr nicht nur zahlreiche Ex-GZSZ-Stars zur Seite - Sila Sahin zeigt sich auch in der ersten Folge komplett nackt.

Sila Sahin: Nackt unter der Dusche

In der ersten Folge von "Offscreen" geht es darum, dass Sila Sahin, die sich selbst spielt, von ihrem Verlobten verlassen wird - einem Fußballer. Sie betrinkt sich und leidet unter dem gebrochenen Herzen. So sehr, dass sie sogar einen Weinkrampf in der Dusche bekommt. Und diese Szene dürfte besonders den männlichen Fans gefallen. Denn Sila Sahin ist komplett nackt - logisch, wer duscht schon im Bikini. Und auch Kameraeinstellung zeigt einiges.....

Doch es ist nicht das erste Mal, dasa man Sila Sahin nackt bewundern kann. 2011 zog sie schon einmal für den Palyboy blank und sorgte als erste Deutsch-Türkin auf dem Cover für viele Schlagzeilen!

Sila Sahin nimmt sich selbst aufs Korn

In der Serie nimmt Sila Sahin auch ihr eigenes Leben aufs Korn. Sie spielt einen Ex-Soapstar, der von ihrem Ex-Freund, einem Fußballer verlassen wurde. Zur Erinnerung: 2015 trennten sich Sila Sahin und Kicker Ilkay. Ein Jahr vorher stieg sie bei GZSZ aus.