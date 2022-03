Silvia Laubenbacher: Die TV-Moderatorin ist tot

Wie Percy Hoven nun gegenüber "Bild" berichtet, verstarb Silvia im Kreis ihrer Liebsten. So offenbart er: "Ich bin wach geworden, weil Silvia auf einmal aufgehört hat zu atmen. Ich habe die Frau meines Lebens verloren, unsere Kinder ihre Mutter. Das ist so schmerzhaft." In den schlimmen Abschiedsstunden waren Tochter Yuma und Sohn Taro an der Seite von Vater Percy Hoven: "Yuma war wunderbar, war die ganze Zeit bei Silvia. Sie hat sie gewaschen, gekämmt, mit ihrem Parfüm besprüht. Taro saß an ihrer Seite, hat Silvia gestreichelt. Wir haben gebetet und ,Ave Maria‘ gesungen. Das war gut für Silvia und wichtig. Im Laufe der Nacht waren die Kinder dann so erschöpft, dass sie sich hingelegt haben."

Wann eine Beerdigung zu Ehren von Silvia stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Der Moderator fügt abschließend voller Trauer hinzu: "Ich bin so traurig, ich kann kaum atmen."