Silvia Wollny: Mega-Ausraster bei "Kampf der Realitystars"!

Als Silvia an der Reihe ist, macht sie ihrem Ärger Luft. "Ich bin dermaßen enttäuscht von dir! Ich könnte hier auf die Bäume springen und ihr würdet den ersten Affen am Strand sehen", schimpft sie. "Wo rufe ich dich wie ein Hund?! Wir haben uns die ganze Zeit vernünftig unterhalten. Ich habe mit dir ein Spiel gemacht, wir haben gelacht. Und dann sagst du, ich würde dich wie ein Hund behandeln!" Ob einer der beiden Streithähne am Ende die Sala verlassen muss? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

