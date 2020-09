Silvia Wollny: Schrecklicher Autounfall!

Silvia besitzt mit ihren 55 Jahren keinen Führerschein. Warum? "Seit einem schweren Autounfall in meiner Jugend, bei dem schlimme Dinge passiert sind, fahre ich sehr ungerne Auto als Beifahrer und ich würde auch nie den Führerschein machen. Ich habe einfach zu viel Angst im Auto", gibt sie in der Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu. Was damals passiert ist? Autos fielen von einem LKW - und trafen das Dach des Wagens von Silvia und ihren Mitfahrern. Zwei der Insassen überlebten die Tragödie nicht. Nur verständlich, dass Silvia davon immer noch traumatisiert ist.