Silvia Wollny: Sie hat endlich ihre Enkeltochter kennengelernt

Zur öffentlichen Aussprache zwischen den beiden kam es bei TikTok. Silvia selbst ließ ihre Fans von dem Ereignis wissen. "Nach langer Zeit seht ihr mich morgen um 20 Uhr bei TikTok", schrieb sie zu einem Foto ihrer Enkelin Cataleya (5).

Und dann zeigten sich die beiden erstmals wieder zusammen vor der Kamera. "Du warst ein paar Jahre aus unseren Leben raus. Man hat sich ausgesprochen", so Silvia happy. Die beiden wirken glücklich und vertraut. Seit einem Jahr haben sie wieder Kontakt. Doch wie kam es damals zu dem großen Bruch? Es begann mit der Trennung von Silvia und Dieter Wollny im Jahr 2012. "Natürlich war ich emotional sehr verletzt [...], aber am Ende habe ich den Weg zu meiner Familie zurückgefunden", bestätigt Jeremy Pascal.

Nun ist die Familie wieder vereint und Silvia konnte sogar endlich ihre süße Enkelin Jouline-Melodie treffen, die sie bisher nie kennenlernen durfte. "Eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war, meine Tochter in die Familie einzugliedern", so JP. "Das war für mich eines der schönsten Bilder in meinem Leben, meine Tochter auf dem Arm von meiner Mutter zu sehen." Hach!

Silvia Wollny: Das sind alle ihre Enkelkinder auf einen Blick! Im VIDEO gibt es die Bilder: