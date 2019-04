Silvia Wollny und Harald Elsenbast: Zauberhafte Hochzeits-News!

Reddit this

Es war ein emotionaler -Moment: Vom Krankenbett aus machte Harald Elsenbast seiner Silvia einen romantischen Hochzeitsantrag. Seit fünf Jahren sind die beiden glücklich liiert - jetzt wollen sie endlich den Gang vor den Traualtar wagen. Aber wann ist es denn nun soweit? Dazu äußerte sich jetzt bei .

Doch offenbar laufen die Vorbereitungen noch nicht gerade auf Hochtouren. Zumindest verriet die Elffach-Mama noch kein konkretes Datum. "Wenn wir Zeit haben", beantwortete sie die Frage eines Fans nach dem Hochzeitstermin. Vielleicht möchten Silvia und Harald erstmal Tochter Sarafina und Peter Heck den Vortritt lassen. Die beiden kündigten nämlich erst kürzlich an, dass ihre Traumhochzeit im TV nun mit großen Schritten näherkommt.

Silvia Wollny und Harald wollen wieder in die Türkei

Außerdem muss sich Harals Elsenbast nach seinem schweren Herzinfarkt noch schonen. Der 58-Jährige lag seit Oktober wochenlang auf der Intensivstation, kämpfte um sein Leben. "Er ist momentan zu Hause. Ihm geht es den Umständen entsprechend", verriet Silvia Wollny ebenfalls bei Instagram.

sollen allerdings bereits wieder zusammen mit Harald für die neuen Folgen ihrer RTL2-Doku auf Teneriffa gedreht haben. Ein gutes Zeichen dafür, dass es ihm inzwischen deutlich besser gehen muss. Ob er und Silvia sich womöglich auf der Kanareninsel das Jawort geben werden? Allerdings hat das TV-Paar noch weitere große Pläne. "Wir werden dieses Jahr wieder in der Türkei sein", verriet Silvia. Dem Ort also, an dem Harald im Oktober vergangenes Jahres den Herzinfarkt erlitt. Die Rückkehr dürfte alle Beteiligten mit gemischten Gefühlen verbunden sein. Eines ist jedenfalls jetzt schon klar: Den Wollnys steht ein bewegtes Jahr bevor. Bleibt abzuwarten, ob daneben noch Zeit zum Heiraten bleibt...