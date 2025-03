"Let's Dance"-Drama um Simone Thomalla: Bricht sie unter dem Druck zusammen?

Gemeinsam mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) musste Thomalla in den ersten Liveshows Rückschläge einstecken. In der dritten Show erzielte das Duo mit seinem Quickstep zu "Things" von Nancy Sinatra und Dean Martin nur 12 Jurypunkte – das zweitschlechteste Ergebnis des Abends. Bereits in den vorherigen Shows lief es nicht rund: 13 Punkte in Show zwei und 18 Punkte in der Auftaktshow.