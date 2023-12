Simone Thomalla: Überraschende Männer-Beichte!

Als sie letztes Jahr an Weihnachten vor dem Fernseher saß und das "Traumschiff" sah, dachte sie: So, jetzt ist es so weit! Jetzt musst du da hin. Diesen Traum hat sich Simone Thomalla erfüllt ("Das Traumschiff – Nusantara", 1. Januar, 20.15 Uhr, ZDF). Und vielleicht war sie bei den Dreharbeiten in Südostasien auch ganz froh, im wahren Leben Single zu sein. Denn die oft tränenreichen Beziehungsgeschichten, die sich an Bord und an Land abspielen, möchte man nicht unbedingt selbst erleben. Ja, die Schauspielerin ist inzwischen richtig stolz auf ihre Eigenständigkeit.