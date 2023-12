Sophia Thomalla & Alex Zverev: Dieses Opfer bringt sie für die Beziehung!

"Ja, wir profitieren beide voneinander. Er wird stylischer und ich hochgeschlossener", verriet die oftmals eher spärlich bekleidete Sophia Thomalla erst kürzlich in einem Interview im "ZDF" bei "Volle Kanne, Service täglich". Doch während es sich in Hinblick aufs Styling nach Kompromissen anhört, scheint es bei terminlichen Fragen zwischen Sophia Thomalla und Alexander Zverev eher 'ne Einbahnstraße zu sein. Denn wie die Tochter von Simone Thomalla nun gegenüber "RTL" verriet, steckt sie ein: "Bei uns ist das ganz klassisch: Die Frau richtet sich nach dem Mann." Ein eher konservativer Ansatz, eine Beziehung zu führen...

Aber immerhin konnte die Moderatorin im Hinblick aufs Zeitmanagement viel lernen. Im Interview mit "Exclusiv Weekend" plauderte sie nämlich aus: "Aber so wenig Zeit haben wir tatsächlich gar nicht zusammen. Weißt du, was mich das gelehrt hat? Den Schrott, den ich nicht brauche, abzusagen. Und jetzt, wo die Zeit so kostbar ist und auch mit ihm, suche ich alles sehr selektiert halt auch aus." Effizient ist diese Art von Termin-Management mit Sicherheit, aber macht es auch glücklich, sich immer nur nach den Terminen des Partners zu richten? Eher fraglich...