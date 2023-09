Sir Michael Gambon: Der "Harry Potter"-Star ist tot

"Wir sind untröstlich, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus gestorben", verkündet die Familie von Sir Michael Gambon am Donnerstag. Der Schauspieler sei an einer Lungenentzündung verstorben.

Sir Michael Gambon hinterlässt ein beeindruckendes Schaffen, das seinesgleichen sucht. Er brillierte in Filmen wie "The King’s Speech" und in sechs von acht "Harry-Potter"-Filmen als Albus Dumbledore.