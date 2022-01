Sky du Mont: Frisch verliebt! Er hat eine neue Frau an seiner Seite

"Ich bin nicht auf der Suche und war es auch nie. Gerade gewöhne ich mich ans Alleinsein. Wenn es passiert, dann passiert es eben. Planen will ich nichts", sagte er im Juni noch in der "Bild"-Zeitung. Jetzt hat es ihn aber doch erwischt! Laut der Zeitung soll es vor rund 6 Wochen mit Alexandra gefunkt haben. Sie sei 52 Jahre alt und lebt in London.