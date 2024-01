Sky du Mont: Offene Worte über Freundin Julia Schütze! "Ihre Liebe macht mich stark"

Das für die Fans überraschende Ehe-Aus mit Mirja (47) hatte den Star 2016 in eine tiefe Existenzkrise gestürzt. "Gäbe es die Kinder nicht, ich weiß nicht, ob ich überlebt hätte", sagt der dreifache Vater über seine Jahre am Abgrund. Nach all der Dunkelheit eroberte die österreichische Moderatorin das Herz von Sky du Mont, ließ ihn endlich wieder lachen und den Moment genießen. "Julia ist das Beste, was mir passieren konnte", sagt er heute voller Dankbarkeit. "Ihre Liebe macht mich stark." Kann es ein schöneres Kompliment geben?

