Sky du Mont: Er hat schon wieder eine Neue!

Nach der Trennung von seiner Frau Mirja du Mont ließ Schauspieler Sky du Mont nichts anbrennen. In den letzten Monaten sorgte der "Schuh des Manitu" immer wieder mit neuen Frauen an seiner Seite für Schlagzeilen. Erst im Januar diesen Jahres machte der 75-Jährige seine Beziehung zu seiner damaligen Freundin Alexandra bekannt, wenig später, im Juli folgte jedoch bereits wieder die Trennung. Lange blieb Sky jedoch nicht alleine und verriet im gleichen Zuge mit dem Liebes-Aus auch, dass er bereits neu verliebt ist - jetzt macht er auch endlich offiziell in wen.