Sky du Mont: Trauriger Abschied! Er spricht schon vom Tod

Das Beängstigende ist, dass der Tod immer näher rückt. Vor vier Jahren musste Sky du Mont von seiner Mutter Chiquita († 97) Abschied nehmen. Jetzt ist auch noch sein Bruder Christian († 80) gestorben. "Das fühlt sich merkwürdig an. Jetzt bin ich der Letzte, das ist ein komisches Gefühl. Wie viel Zeit bleibt mir noch?"

Als "Neue Post" mit ihm spricht, ist er gerade am Flughafen in Málaga. Hier, in Spanien, lebte sein Bruder im sonnigen Marbella. Ein herrliches Leben – bis zu dem Tag, als er die Schockdiagnose bekam. "Er hatte Leber- und Darmkrebs. Etwas, das man möglicherweise vermeiden kann, wenn man zum Arzt geht. Aber das tat er leider zu spät." Sky erfuhr von der Krankheit seines Bruders vor drei Monaten, dann ging alles relativ schnell. "Zuletzt konnte er nur noch im Bett liegen und bekam Morphium. Zum Glück hatte er so wenigstens keine Schmerzen."