Sofia von Schweden: Hurra, eine kleine Prinzessin!

Beinahe wäre es in dem großen Trubel untergegangen. Schließlich waren alle Blicke auf König Carl Gustaf gerichtet, der in den vergangenen Tagen sein 50. Thronjubiläum feierte. Da achtete kaum jemand auf seine Schwiegertochter Prinzessin Sofia. Doch nach den Feierlichkeiten, als die Schweden die Fotos noch einmal in Ruhe ansahen, erwartete sie eine süße Überraschung: Prinzessin Sofia ist offenbar wieder schwanger! Wird es vielleicht ein kleines Mädchen?