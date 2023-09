Prinzessin Sofia & Prinz Carl Philip: Süßer Nachwuchs! Sie zeigen ihr großes Glück

In Schweden gibt es Grund zum Jubeln! Denn Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben am vergangenen Donnerstag den Ehrentag ihres kleinen Sprösslings gefeiert! Gabriel von Schweden feierte am 31. August bereits seinen sechsten Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages haben die stolzen Eltern einen Schnappschuss ihres Mini-Royals auf der Social Media Plattform "Instagram" geteilt. Dazu schreiben sie stolz: "Heute feiern wir unseren geliebten Gabriel!"