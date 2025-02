"Sommerhaus der Normalos": Diese 8 Paare sind dabei!

Marcel (24) ist Luftsicherheitsassistent und seit 2,5 Jahren mit Lisa (23) zusammen. Das Paar lernte sich über Tinder kennen und die veröffentlichten Informationen versprechen schon jetzt ein Wechselbad der Gefühle.

So soll Eifersucht in der Beziehung von Marcel und Lisa eine große Rolle spielen, zudem kann Marcel seine Emotionen oft nur schwer kontrollieren. Marcel ist ein Partytier, hätte es Lisa aber nicht erlaubt, allein an einer TV-Show teilzunehmen. Zum Glück können sie nun gemeinsam ins "Sommerhaus der Normalos", mit Marcel als Anstandswauwau.

Lisa bezeichnet Marcel als "humorvoll, tollpatschig & einfühlsam", er nennt sie "geil, zickig & eifersüchtig".