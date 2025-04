"Sommerhaus der Normalos": Nach Trennung! Love-Comeback bei Vanessa & Richard?

In einem Instagram-Reel vom offiziellen Sommerhaus-Account zeigen Vanessa und Richard ein "Follow me around" aus ihrem Pärchen-Alltag. Händchen haltend schlendern die beiden durch IKEA, albern rum, geben sich Küsschen auf die Wange und machen sogar einen Stopp bei Breuninger und McDonald's. Richard überreicht Vanessa eine Rose – wie romantisch! Oder doch eher Show-Masche?

Die Reaktionen unter dem Reel sprechen Bände, denn die Community glaubt nicht an ein Liebes-Comeback des kontroversen Paares: "Die sind getrennt. Wieso zeigt man den Quatsch überhaupt noch?" fragt ein User genervt. Ein anderer schreibt: "Was bringt denn dieses Video jetzt noch?" Die Community ist verwirrt und das völlig zurecht! Schließlich ist das Trennungs-Drama gerade erst Thema des Nachspiels am Montag gewesen. Zwei Tage soll es schon ein Comeback geben?