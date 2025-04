"Sommerhaus der Normalos": SIE sind die Gewinner!

Ähnlich wie in der prominenten großen Schwester des Sommerhauses, ging es auch bei den Normalos heiß her: Es wurde gezickt, gestritten und es wurden Allianzen gebildet. Auch die Spiele haben die Pärchen genauso, oder sogar besser absolviert, als die Promis – All das im legendären Sommerhaus in Bocholt-Barlo.