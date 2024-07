"Sommerhaus der Stars" 2024: Wo ist das "Sommerhaus"? Alle Details zum Drehort

Das Bauernhaus liegt idyllisch inmitten von Wiesen in absoluter Alleinlage. Wenn die "Sommerhaus"-Teilnehmer ankommen, müssen sie an Weiden mit Wasserbüffeln vorbei. Zivilisation? Fehlanzeige. Stattdessen Natur so weit das Auge reicht. Das "Sommerhaus" selbst ist ein Bauernhaus ohne großen Komfort. Die Produktion gibt sich jedes Jahr alle Mühe, es so ungemütlich und unhygienisch wie möglich herzurichten. Was die Kandidaten vorfinden, ist wenig einladend: Verstaubte, völlig unmoderne, teils kaputte Deko, abgenutzte Decken, durchgelegene Betten und quietschende Schlafsofas, tote Insekten und Schmutz gehören beim "Sommerhaus" in Bocholt-Barlo zum guten Ton.