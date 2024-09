"Sommerhaus der Stars": Klage gegen Tessa Bergmeier! Tobias Pankow leitet rechtliche Schritte ein

Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler zur Folge 3 des "Sommerhaus der Stars", die seit dem 24. September auf RTL+ im Stream zu sehen ist und am 1. Oktober auf RTL ausgestrahlt wird.

Im "Sommerhaus der Stars" geht es seit jeher heiß her - hitzige Streitereien und sogar die eine oder andere körperliche Auseinandersetzung sind seit dem Start der Show im Jahr 2016 vorprogrammiert. Dass aber bereits in der dritten Folge mit Anwälten gedroht wird, ist dabei eher ungewöhnlich. Großes Zoff-Potenzial liefern in dieser Staffel das Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier (35) und Tobias Pankow (39), der Ex-Partner von Sarah Kern (56).